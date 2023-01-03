الشعبية : المتطرف بن غفير باقتحامه للأقصى يصب الزيت على النار ويتحدّى إرادة شعبنا

أكدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين اليوم الثلاثاء 3/1/2022 م، أن المجرم المتطرف بن غفير باقتحامه لباحات الأقصى يصب الزيت على النار ويتحدّى إرادة شعبنا باقتحام المسجد الأقصى.

وبين أن شعبنا ومقاومته لن يلتزموا الصمت إزاء هذه الجرائم والكلمة الأخيرة ستكون لشعبنا وسواعده المقاوِمة .

وأوضحت أن حكومة الاحتلال بتشكيلتها الحاليّة تنذر بعدوانٍ أوسع على شعبنا، لذلك علينا الاستعداد جيدًا وبشكلٍ موحّد للتصدي لهذا العدوان مطالبةً المجتمع الدولي التدخّل قبل فوات الأوان وإيقاف هذا العدوان الذي قد يؤدي لانفجار المنطقة بأكملها.



