مصادر : اقتحام بن غفير للأقصى لم يستغرق سوى 13 دقيقة  بعد تضليل وشروط

كشفت مصادر محلية أن اقتحام وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير صباح اليوم الثلاثاء 3/1/2023 ، لم يستغرق سوى 13 دقيقة ، وسط حملة تضليل مدرسة أثارها في الإعلام العبري.

وقالت القناة ال14 أن اجتماع الليلة الماضية جرى بعد تقييم الوضع بقيادة المفوض العام للشرطة وقائد شرطة القدس تقرر فيه بالتنسيق مع نتنياهو السماح للوزير بن غفير الدخول إلى المسجد الأقصى.

وبينت القناة ال14 أن الاجتماع جرى دون وقع حوادث استثنائية.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، الشروط التي وضعها رئيس الشاباك الصهيوني رونين بار لوزير الأمن القومي خلال اقتحامه للمسجد الأقصى.

وقال دورون كدوش مراسل إذاعة جيش الاحتلال: "إنه لم يعارض رئيس "الشاباك" رونان بار اقتحام بن غفير الأقصى، لكنه وضع عدة شروط وهي كما يلي:

-أن يكون الاقتحام في الساعات الأولى من الصباح كما حدث اليوم.

- أن لا يكون هناك أي ضرر للوضع الراهن (بمعنى عدم الصلاة أو أداء أي طقوس أخرى يمكن تفسيرها على أنها استفزاز)

-وأن يتم الاقتحام بطريقة منظمة ومنسقة.