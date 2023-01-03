"الجهاد الإسلامي": تصاعد جرائم القتل واستباحة المقدسات سيزيد من تكلفة المواجهة مع الاحتلال

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء 3-1-2023، إلى جماهير شعبنا وأمتنا، شهيد فلسطين الفتى: آدم عصام عياد (15 عاماً)، الذي ارتقى برصاص العدو المجرم خلال مواجهات في مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم فجر اليوم.

وقالت الحركة في بيان لها :"إننا في حركة الجهاد الإسلامي إذ ننعى الشهيد ابن بيت لحم الصامدة، لنؤكد أن أبناء شعبنا كافة في كل مكان يواجهون هذا القتل وعمليات الإعدام بدم بارد الذي تشرعنه حكومة الاحتلال الفاشية بحق أبناء شعبنا على امتداد الوطن السليب".

وأضافت :"إن تصاعد جرائم القتل واستباحة أرضنا ومقدساتنا، سوف يزيد من تكلفة المواجهة التي لن تعطي الاحتلال الأمان والاستقرار، بل ستقض مضاجعه بصمود شعبنا وعزيمتهم وبسالة مقاومينا وانتفاضتهم المتقدة بدماء الشهداء".

وتقدمت بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد الكرام، ومن أهلنا في مخيم الدهيشة سائلين الله عز وجل أن يجعل دم الشهيد لعنة على المجرمين، وشفاعة لأهله وذخراً ونصراً لشعبنا حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات.

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي الشهيد آدم عياد من بيت لحم

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، شهيد فلسطين الفتى: آدم عصام عياد (15 عاماً)، الذي ارتقى برصاص العدو المجرم خلال مواجهات في مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم فجر اليوم.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي إذ ننعى الشهيد ابن بيت لحم الصامدة، لنؤكد أن أبناء شعبنا كافة في كل مكان يواجهون هذا القتل وعمليات الإعدام بدم بارد الذي تشرعنه حكومة الاحتلال الفاشية بحق أبناء شعبنا على امتداد الوطن السليب.

إن تصاعد جرائم القتل واستباحة أرضنا ومقدساتنا، سوف يزيد من تكلفة المواجهة التي لن تعطي الاحتلال الأمان والاستقرار، بل ستقض مضاجعه بصمود شعبنا وعزيمتهم وبسالة مقاومينا وانتفاضتهم المتقدة بدماء الشهداء.

نتقدم بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد الكرام، ومن أهلنا في مخيم الدهيشة سائلين الله عز وجل أن يجعل دم الشهيد لعنة على المجرمين، وشفاعة لأهله وذخراً ونصراً لشعبنا حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

الثلاثاء 10 جمادى الآخرة 1444هـ، 3 يناير 2023م