بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم جنين وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين من "كتيبة جنين"

اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، مدينة ومخيم جنين، ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة مع مقاومين من كتيبة جنين.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في محيط المخيم.

وقالت سرايا القدس- كتيبة جنين:" كتيبة جنين تستهدف قوات الاحتلال في «محيط المخيم» بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص".

وأضافت كتيبة جنين: "بعون الله وقوته مجاهدونا يستهدفون قوات وآليات الاحتلال بعدد من العبوات الناسفة ويحققون إصابات مباشرة".

وتابعت :"كتيبة جنين ولواء الشهداء يستهدفون آليات الاحتلال في محيط «حي المصاورة» بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص".

وقالت كتيبة جنين :"مجاهدونا يمطرون قوات الاحتلال في «شارع الناصرة» بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص".

وانسحب قوات الاحتلال بشكل شبه كامل من جنين بعد اعتقال مواطن ونجله خلال عملية الاقتحام.