مجلس الشورى القطري يحذر من خطورة الاستيطان

استنكر مجلس الشورى القطري في جلسته الأسبوعية، اليوم الإثنين، استمرار محاولات حكومة الاحتلال تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى.

و نقلت وكالة الأنباء القطرية أن المجلس طالب بـ”اتخاذ موقف حيال سياسة الاستيطان، باعتبارها اعتداء صارخاً وانتهاكاً سافراً للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني”.

وحذر من “خطورة أنشطة تطوير الاستيطان الإسرائيلي على عملية السلام وحل الدولتين”.

وأكد المجلس أن “هذه الممارسات الإسرائيلية تعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وللمواثيق والقرارات الدولية المتعلقة بوضع مدينة القدس”.

وأمس الأحد؛ كشفت "قناة كان" العبرية أن وزير الأمن القومي للاحتلال الجديد “إيتمار بن غفير”، أبلغ شرطة الاحتلال عزمه اقتحام المسجد الأقصى، دون تحديد موعد لذلك، إلا أنه أعلن مساء اليوم عن تراجعه “مؤقتاً”.

يأتي ذلك وسط مخاوف فلسطينية وإقليمية ودولية من تصعيد وتيرة الاستيطان، في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية؛ التي توصف بأنها الأكثر تطرفاً في تاريخ الدولة العبرية.