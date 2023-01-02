راصد جوي: استمرار الرياح الشرقية غداً الثلاثاء مع فرصة متواضعة لسقوط أمطار

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن تستمر الرياح الشرقية خلال يوم غد الثلاثاء، مشيراً الى أنها ستنتهي تماماً يوم الأربعاء المقبل.

و بحسا الراصد الجويـ فإن الفرصة ستبقى مُهيأة بشكل متواضع لهطول زخات محلية من الأمطار فوق "بعض المناطق" مع استمرار غياب المنخفضات الرئيسية .

و يتوقع موقع طقس فلسطين أن يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً جداً في ساعات الصباح وبارداً في ساعات النهار مع بعض السحب على ارتفاعات مختلفة. وتبقى الرياح الشرقية تساهم في نسب عالية من الجفاف في الجو. ليلاً يعود الجو بارداً جداً.

و تتأثر البلاد بحالة من الاضطرابات الجوية يوم الأربعاء، ولن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياُ الى بارد، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق. الرياح تكون شمالية .

و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الخميس، بحيث تكون ضمن المعدلات السنوية العامة لشهر كانون الثاني، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة، ويسود جو بارد نسبي الى بارد نهاراً وبارد جداً في ساعات الليل، و الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.

و يكون الجو غائم و ماطر يوم الجمعة، و لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لكن ونتيجة حالة من الاضطرابات الجوية تتساقط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد على فترات. ويبقى الجو بارداً نسبياً الى بارد نهاراً بينما يميل الجو للبرودة العالية ليلاً. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية . والله تعالى أعلى وأعلم.