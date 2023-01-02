المغرب ستستضيف في مارس المقبل اجتماع القمة "الإسرائيلية العربية"

أفادت مصادر عبرية أن المملكة المغربية ستستضيف في مارس المقبل اجتماع القمة "الإسرائيلية العربية"، النقب 2".

و قال وزير الخارجية "الإسرائيلي"، إيلي كوهين، أن اجتماعاً رفيع المستوى سيكون بين "إسرائيل" والدول العربية التي أبرمت اتفاق "إبراهيم"، بما فيها المغرب.

وأكد كوهين أنه يعتزم حضور القمة في مارس المقبل مع نظرائه من الدول العربية التي أعادت علاقاتها مع "إسرائيل" في أعقاب حملة دبلوماسية رعتها الولايات المتحدة عام 2020.

وقال كوهين، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي في إطار الحكومة الائتلافية اليمينية المتشددة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن المغرب سيستضيف القمة.

وكانت "إسرائيل" قد ذكرت سابقا إن المغرب والإمارات والبحرين والسودان دول تنتمي إلى "اتفاقيات إبراهيم".

وقال مسؤول أمريكي كبير إن واشنطن تخطط لعقد اجتماع "ربما في الربع الأول من عام 2023، يحضره وزراء خارجية ما يسمى بمنتدى النقب، الذي اجتمع لأول مرة في مارس الماضي".

وفي مارس 2022، اجتمعت حكومة الاحتلال في صحراء النقب بوزراء خارجية مصر، ونظرائه من الإمارات والبحرين والمغرب، الذين طبعوا العلاقات عام 2020 كجزء من "اتفاقيات إبراهيم".