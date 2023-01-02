الاحتلال يعتقل شاباً و طفل بالقدس المحتلة

أفادت مصادر محلية مساء اليوم الاثنين بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الطفل علي محمد صيام (12 عاما) من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، لمركز تحقيق المسكوبية غرب القدو ذلك بعد استدعائه لمركز تحقيق المسكوبية.

كما أشارت المصادر ال أن الاحتلال اعتقل شاباً عقب خروجه من المسجد الأقصى.

من جهة ثانية، مددت سلطات الاحتلال اعتقال خمسة شبان من بلدة الطور شرق القدس المحتلة، هم: أمير ورائد صيام، وداود ومصطفى أبو الهوى، وميلاد خويص.

وأفرجت قوات الاحتلال عن الأسير المقدسي مجد مصطفى من بلدة العيسوية شمال شرق القدس، بعد إعادة اعتقاله لحظة تحرره من أمام سجن النقب بعد قضائه مدة محكوميته البالغة 27 شهرا، وذلك بشرط الإبعاد عن البلدة القديمة في القدس لمدة 3 أيام وعدم المشاركة بأية فعاليات.