بالصور وصول جثمان الأسطورة العالمي "بيليه" إلى ملعب سانتوس بالبرازيل

ذكرت وسائل إعلام برازيلية، اليوم الاثنين، جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه إلى ملعب نادي سانتوس استعدادا لمراسم إلقاء النظرة الأخيرة.

وقالت إن الموكب الذي يحمل جثمان بيليه وصل إلى استاد "أوربانو كالديرا" في منطقة فيلا بيلميرو في وقت مبكر من صباح الاثنين، حيث احتشدت أعداد كبيرة من المشجعين بالفعل حاملين الأعلام أمام مدخل الملعب.

ونقل موكب بيليه وسط تأمين من الشرطة وقوات الإطفاء، من مستشفى ألبرت أينشتاين بمدينة ساو باولو، الذي لفظ فيه بيليه أنفاسه الأخيرة، واستغرقت رحلة الموكب لمسافة 80 كيلومترا حوالي ساعتين.

وأوضحت المصادر الاعلامية، أن جثمان بيليه سيوضع عند دائرة المنتصف بملعب سانتوس لمراسم إلقاء النظرة الأخيرة، حسب ما أعلنه النادي الذي لعب له بيليه لسنوات طويلة.

ولفتت أنه من المتوقع حضور الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مراسم إلقاء النظرة الأخيرة التي تستمر لمدة 24 ساعة.







