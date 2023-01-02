"بن غفير" يتراجع عن اقتحامه للأقصى ولابيد يطالب نتنياهو بوضع حد له

أفادت القناة 7 العبرية، مساء اليوم الاثنين، بان وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" "بن غفير" تراجع عن اقتحامه المرتقب للأقصى، بسبب التهديدات من غزة.

في السياق، ذكرت مصادر عبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تحدث مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وأوضح الصحفي "الإسرائيلي"، أن حديث نتنياهو مع بن غفير جاء محاولة لإقناعه بالتراجع عن اقتحام المسجد الأقصى لكن دون فائدة.

كما هاجم رئيس المعارضة "الإسرائيلية" رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير على خلفية نيته اقتحام المسجد الأقصى خلال الأسبوع.

وقال لبيد وفق القناة 12 العبرية مساء الإثنين، إنه على الرغم من ضعف نتنياهو في حكومته، إلا أنه يجب أن يضع حدا لبن غفير وأن يمنعه من اقتحام الأقصى.

وأضاف أن "الاقتحام سيعرض الكثيرين للخطر وسيؤدي إلى وفيات"، مبينًا أن قادة المؤسسة الأمنية قدروا أن هذه الخطوة قد تكون خطيرة وتؤدي إلى التصعيد.

وأوضح أن العالم كله سينظر إلى هذا على أنه انتهاك للوضع الراهن وأنه خطر غير ضروري.

وكانت حذرت هيئات محلية ودولية من مخاطر وتداعيات تنفيذ مخططات اقتحام المسجد الأقصى الاسبوع المقبل من قبل وزير الأمن القومي الإرهابي بن غفير وجماعات المستوطنين بحماية قوات الشرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي لفرض التقسيم الزمني والمكاني في المسجد الأقصى والسماح بتدنيسه عبر إقامة الصلوات الطقوس التلمودية .