الاتحاد الأوروبي يكشف موعد صرف مخصصات الشؤون في الضفة وغزة

كشف الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان عن موعد صرف مخصصات الشؤون للأسر الفقيرة في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وتوقع عثمان في تصريحات صحفي، اليوم الاثنين، صرف مخصصات الشؤون مع نهاية شهر يناير الجاري

وأكد أن وزارة التنمية هي الجهة المخولة لتحديد موعد الصرف رسميًّا، مشيرًا إلى أن جرى دفع النسبة التي يساهم بها الاتحاد من قيمة المخصصات وهي 50% من القيمة الإجمالية.

وأوضح عثمان، أنه من الطبيعي أن تأخذ الإجراءات وقتًا بعد تحويل الاتحاد الأموال، لكنها لن تطول كثيرًا.

ولفت أن الحكومة تُنهي بعض الإجراءات من أجل صرف دفعة من المخصصات للأسر.