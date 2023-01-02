"حشد": تنفيذ اقتحام "بن غفير" للأقصى ينذر بإشعال المنطقة بصراع دموي

حذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، من مخاطر وتداعيات تنفيذ مخططات اقتحام المسجد الأقصى الاسبوع المقبل من قبل وزير الأمن القومي الإرهابي بن غفير وجماعات المستوطنين بحماية قوات الشرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي لفرض التقسيم الزمني والمكاني في المسجد الأقصى والسماح بتدنيسه عبر إقامة الصلوات الطقوس التلمودية .

وحملت الهيئة الدولية، الاحتلال المسؤولية القانونية عن جرائمهم المرتكبة بحق المسجد الأقصى والمقدسات المسيحية والإسلامية وسكان المدينة، مبينة أن سماح الاحتلال بتنفيذ الاقتحام للمسجد الأقصى من قبل الإرهابي بن غفير وجماعات المستوطنين المتطرفين ينذر مجدد بإشعال المنطقة بصراع دموي يدفع اثمانه المدنيين الفلسطينيين.

كما حذرت من مغبة استمرار صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال "الإسرائيلي" في المسجد الأقصى والمدنية المقدسة.

وطالبت الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقيات جنيف وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكافة دول العالم للتصدي للجرائم والمخططات العنصرية والسياسات العدوانية الاستفزازية للاحتلال.