الكشف عن جوانب لقاء لم يتم على رفض سليماني استقبال "بومبيو"

نشرت وكالة صحفية، اليوم الاثنين، بعض المعلومات المرتبطة بهوية المبعوث الاميركي الذي وصل الى أرض المعركة وهو يعتقد ان الجنرال سليماني سيستقبله شخصيا ويستلم منه رسالة أميركية.

ووفق ما أوردته وكالة "يونيوز"، فإن السفير الأميركي لدى العراق دوجلاس سيليمان اختار شخصية عراقية لتقوم بدور المبعوث الاميركي الى سليماني، واختار شخصية قادرة بما تملك من علاقات مع القوى السياسية العراقية كي تصل الى الجنرال سليماني حتى ولو كان على جبهة القتال".

وقالت، إن دوجلاس سيليمان السفير الاميركي في العراق كان على معرفة بغالبية الشخصيات السياسية العراقية كونه كان على ارتباط بالانشطة الامريكية السرية والعلنية في العراق منذ العام 2003 واختار شخصية عراقية وسطية.

وأضافت أن الجنرال سليماني عندما أراد المبعوث الاميركي اللقاء به كان حينها منشغلا في مراجعة الاستعدادات التي اكتملت لاقتحام مدينة البوكمال في نهاية كانون الثاني/يناير من العام 2017.

وأشارت الوكالة إلى أنها تتحفظ عن ذكر اسم المسؤول العراقي حامل الرسالة الامريكية الى سليماني في الوقت الحالي.

وأوضحت أن الطائرات المسيرة الايرانية كانت في تلك الفترة خلال معركة البوكمال تزود غرفة العمليات بإحداثيات دقيقة عن تمركز عناصر في المدينة وعن نشاط القوات الاميركية على طول الحدود العراقية.

ولفتت أن الإدارة الاميركية كانت تدرك أن كل تقدم ميداني على الأرض للجنرال قاسم سليماني يعني خسارة اضافية للنفوذ الاميركي في العراق وسوريا.

وتابعت "يونيوز": "الاستخبارات الاميركية كانت تعتقد ان وصول سليماني الى مدينة البوكمال في نهاية العام 2017 يشكل نقطة تحول استراتيجية في المنطقة خصوصا بعد سيطرة قوات الحشد الشعبي على مدينة القائم العراقية قبل شهر واحد".

وذكرت أن "مايك بومبيو الذي كان يومها على رأس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، طلب من السفير الأميركي لدى العراق دوجلاس سيليمان تسليم الجنرال الايراني قاسم سليماني رسالة عاجلة، ولو اضطر المبعوث للانتقال الى مدينة البوكمال"، مشيرة إلى بومبيو اعتقد ان الرسالة ستردع القيادة الايرانية وتمنعها من التمركز على الحدود العراقية السورية.

وبينت أن بومبيو لم يكن يتوقع أن يتجاهل سليماني رسالته في هذا التوقيت الحساس من معركة البوكمال، لافتة أن سليماني رفض استقبال المبعوث الأميركي حامل الرسالة ورفض قراءتها وقال لفريقه المساعد "ليس لدي شيء أقوله لهؤلاء الأشخاص".

وأردف الوكالة: "حتى دون ان يستلم سليماني الرسالة الامريكية فإنه كان يعرف مضمونها، ولطالما أرسلت له، كما أن الاستخبارات الأمريكية أرسلت عبر وسطاء رسائل الى سليماني كان يتجاهلها دائما".

وأكدت أنه "في اللحظة التي اغتالت فيها القوات الاميركية سليماني كانت تتوقع أن تتعرض لرد انتقامي، لكن ما لم تحسب له حسابا هو أن قواعدها في المنطقة ستواجه فور انتهاء تشيع جثامين الشهداء شبح بيرل هاربُر جديدة".