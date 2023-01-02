نشرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء 3 يناير 2023.

وذكرت الداخلية في بيان صحفي، أن السفر سيكون للمسافرين المتبقين من الحافلة الثانية، والثالثة، والرابعة حتى الرقم (80) من كشف المسافرين رقم (2023/1)، للاطلاع على الكشف اضغط هنـــــــــــــــــا

كما سيكون السفر للحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/1)، للاطلاع على الأسماء اضغط هنـــــــــــا.

ونوهت لضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والتزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كما نوهت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت المسافرين إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

ولفتت لضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.

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