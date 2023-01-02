الأردن توعز بتجميد سعر الكاز حتى نهاية الشتاء

أكدت الأردن، اليوم الاثنين، أنها ستباشر تجميد الضريبة المفروضة على الكاز حتى نهاية فصل الشتاء

وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إن الحكومة ستنفذ توجيهات الملك عبد الله بألا يتم رفع سعر الكاز حتى لو ارتفع سعره عالميا إلى نهاية فصل الشتاء، وستلتزم بتخفيضه إذا انخفضت الأسعار العالمية.

يشار إلى أن ضريبة مادة الكاز المقطوعة تبلغ 16.5 قرشا على اللتر الواحد، فيما سعرت لجنة تسعير المحروقات مادة الكاز لشهر يناير الحالي بـ 78.5 قرشا للتر الواحد.

وبذلك سينخفض سعر مادة الكاز في السوق الاردني إلى 62 قرشا للتر الواحد.