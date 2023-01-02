تشييع جثماني الشهيدين "عابد و"حوشية" غربي جنين

شيعت جماهير شعبنا، اليوم الاثنين، اليوم الاثنين، الشهيدين محمد سامر حسن حوشية (22 عاما)، وفؤاد محمود أحمد عابد (18 عاما)، اللذين ارتقيا خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر دان غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن موكب التشييع انطلق من أمام مستشفى خليل سليمان الحكومي في المدينة، وجاب شوارعها، وردد المشيعون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، والمطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل.

وأشارت إلى أنه جرى نقل المشاركون جثماني الشهيدين، عابد إلى كفر دان، وحوشية إلى بلدة اليامون، حيث ووري جثماناهما الثرى، بعد الصلاة عليهما، وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.