غزة: الجوازات الجديدة "بيومتري" خلال شهرين

توقع مدير عام الجوازات بوزارة الداخلية برام الله محمود قنداح اليوم الاثنين 2/1/2022 ، بدء العمل بإجراءات وترتيبات لإصدار الجوازات الجديدة "بيومتري" في قطاع غزة خلال الشهرين القادمين والبدء بإصدار هذه الخدمة خلال الشهرين القادمين".

وقال قنداح في تصريح صحفي "بدأنا بإعداد محافظتي غزة وخانيونس عند زيارتنا لغزة واتفقنا مع الداخلية في القطاع على نقل البيانات والمعلومات".

وتابع: "أعددنا قائمة بالمعدات والآليات المطلوبة واتفقنا على كافة الإجراءات لعملية نقل البيانات والبصمات للبدء بإصدار الجواز ونحن الآن في مرحلة التنفيذ".

وأشار إلى أن جواز البيومتري بدأ العمل فيه بمحافظات الضفة الغربية في تاريخ 01/09/2022، لافتًا إلى أن الكثير من مواطني قطاع غزة الزائرين للضفة أُصدرت لهم هذه الجوازات الجديدة.