بالفيديو تساقط الثلوج بغزارة فوق الكعبة ..السلطات السعودية ترد!

بعد تداول مقطع مصور حول تساقط الثلوج على الكعبة ، فندت إمارة منطقة مكة والمركز الوطني السعودي للأرصاد، مقطعا مصورا، ، في ظل الأمطار التي تشهدها المملكة.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها على "تويتر"، صورة من الفيديو المتداول على مواقع التواصل، معلقة بأنه "غير صحيح ومعالج بمؤثرات إضافية".

ونشر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني مقطع الفيديو المتداول قائلا، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على المسجد الحرام غير صحيح ومعالج بمؤثرات إضافية".

وحث مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة الجميع على أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لحالة مطرية طوال هذا الأسبوع.