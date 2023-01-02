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بالفيديو
بدء تشييع جثمان الشهيدين فؤاد عابد ومحمد سامر حوشية
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:24 ص
02 يناير 2023
بدء تشييع جثمان الشهيدين فؤاد عابد ومحمد سامر حوشية
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