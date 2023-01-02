الكشف عن تفاصيل مرض الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله !

كشفت وكالة "إرنا" الايرانية اليوم الأثنين 2/1/2023 ، تفاصيل لحالة الصحية للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ، وخاصة بعد انتشار الاشاعات حول صحة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

ونفى المصدر الشائعات التي نشرها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول صحة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مؤكدا انه مصاب بفيروس الإنفلونزا ويتماثل للشفاء .

وبينت الوكالة الإيرانية "إرنا" عن المصدر المطلع، قوله إن "ما حصل للسيد نصر الله هو إصابة بفيروس إنفلونزا مما تسبب بمشاكل في صوته وصعب عليه إلقاء الخطاب المقرر يوم الجمعة الماضي".

ويشار الى ان كانت وسائل إعلام "إسرائيلية"، نشرت أخباراً حول تدهور صحة نصر الله ودخوله في قسم الطوارئ للمستشفى.