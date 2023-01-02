هل سقطت الثلوج في الحرم المكي مكة المكرمة، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة فيديو لتساقط الثلوج في الحرم المكي في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، لكن الأخبار المتداولة لم تتأكد، حيث أكد العديد من المواقع الإخبارية أن الثلوج سقطت في الحرم المكي مكة المكرمة، وبعض المواقع الإخبارية نفت أن الثلوج سقطت في الحرم المكي في مكة المكرمة، وبعد أن تداول الناس بشدة السؤال حول، هل سقطت الثلوج في الحرم المكي مكة المكرة، بات علينا أن نوضح حقيقة سقوط الثلوج في مكة المكرمة، لأن البحث عن، هل سقطت الثلوج في الحرم المكي تصدرت عناوين البحث المختلفة، وبات الجميع يتجه نجو جوجل ويوتيوب، للبحث عن سؤال، هل سقطت الثلوج في الحرم المكي مكة المكرمة، لأن تساقط الثلوج في الحرم المكي يكون منظر جميل جداً خاصة لتواجد الآلاف من الناس سواء من يؤدون العمرة أو غيرهم، ونرفق لكم الإجابة عن، هل سقطت الثلوج في الحرم المكي مكة المكرمة، خلال هذه المقالة.

ما حقيقة تساقط الثلوج في الحرم المكي

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الفيديو المتداول بعنوان "لاول مرة ثلوج في مكة المكرمة ١-١-٢٠٢٣" غير صحيح، والمقاطع المتداولة عبر التيك توك معدلة رقمياً ولا صحة لها.



التفاصيل:https://t.co/XNmEnchDDc pic.twitter.com/ikyPTB6xOC — هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) January 1, 2023

حقيقة تساقط الثلوج على الحرم المكي فيديو وصور

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تنويه🔴

الفيديو المُتداول بعنوان "لأول مرة ثلوج في مكة المكرمة ١-١-٢٠٢٣" هو فيديو مُعدل تقنياً باستخدام الفلاتر، علماً أن درجة الحرارة في مكة بلغت اليوم 30 درجة مئوية، كما أنها غير مُهيأة مُناخيا لتساقط الثلوج pic.twitter.com/oZ1tn2nB5M — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) January 1, 2023

فيديو تساقط الثلوج على الحرم المكي يوتيوب وتويتر وانستغرام

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بعد مقطع ثلوج الكويت ، مقطع اخر انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ( تساقط الثلوج على الحرم المكي في مكة ) وهذا غير صحيح صحيح ، الحقيقة هو تلاعب في تصوير الكاميرا باحتراف https://t.co/JwFS3Sf1Hi pic.twitter.com/3aJ6GwG2WB — نواف العنزي (@NawafALunizi) January 1, 2023

حقيقة تساقط الثلوج على الحرم المكي

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