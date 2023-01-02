هجوم مسلح استهدف سجناً بالمكسيك يُخلف 14 قتيلاً

شن مسلحون، هجوماً مسلحاً على سجنٍ في سيوداد خواريز على الحدود مع الولايات المتّحدة، خلف 14 قتيلاً على الأقلّ، بينهم عشرة حرّاس، فيما فرّ خلاله ما لا يقلّ عن 24 سجينًا.

وأفاد مكتب المدّعي العام بولاية تشيهواهوا، أنّ الهجوم أسفر كذلك عن إصابة أربعة أشخاص، واستنادًا إلى عناصر التحقيق الأولية، كان هدف الهجوم تسهيل هروب مجموعة سجناء.

وأوضحت النيابة أن الشرطة اعتقلت أربعة أفراد بمساعدة الجيش، من دون أن تحدد ما إذا كانوا سجناء هاربين أم من المهاجمين.

ويضمّ السجن في هذه المدينة المكسيكيّة الشماليّة أعضاء من فروع مسلّحة لعصابتَي سينالوا وخواريز اللتين تتنافسان للسيطرة على المدينة منذ أكثر من 15 عامًا.