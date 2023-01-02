بالفيديو "حبيبي يمّا عريس".. مشهد مؤثر لوالدة الشهيد محمد حوشية وهي تودع نجلها

"حبيبي يما عريس"، بهذه الجملة المؤثرة ودعت والدة الشهيد محمد حوشية نجلها الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفردان في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو مؤثرة، لوالدة الشهيد حوشية، وهي تودعه، استعداداً لتشييعه إلى مثواه الأخير، بعد أن ارتقى برصاص الاحتلال خلال اقتحام جنين.

واستشهد، فجر اليوم الاثنين، شابين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة كفردان قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد الشابين وهما محمد سامر حوشيه وفؤاد عابد من بلدة اليامون، متأثرين بإصابتهما الخطرة.