شهيدان وإصابات بعدوان جوي صهيوني على محيط دمشق

أعلنت وكالة "سانا" السورية الرسمية، فجر اليوم الاثنين، استشهاد عسكريين سوريين واصابة أخرين جراء شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا جويًا على أهداف في محيط دمشق.

ونقلت الوكالة السورية، عن مصدر عسكري سوري قوله: إن العدوان "الإسرائيلي" الذي نفذته الطائرات الحربية أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية ، وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة.

وأوضحت أنه عند حوالي الساعة 2:00 من فجر هذا اليوم نفذ العدو "الإسرائيلي" عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه.

وأشارت الوكالة، إلى أن المضادات الأرضية والدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان وأسقطت عددًا من الصواريخ.

يشار إلى أن الطائرات الإسرائيلية نفذت في 19-11-2022 عدوانًا جويًا على اهداف عدة في سوريا، أسفر عن استشهاد أربعة عسكريين، واصابة آخر بجروح.