فيديو.. إصابة شابين باشتباكات مسلحة بين مقاومين والاحتلال خلال اقتحام كفردان في جنين

أصيب، مساء اليوم الأحد، شابين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الأخير لبلدة كفردان في قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما تحاصر القوات منزليين وتطالب سكانها بإخلائها، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة شابين برصاص الاحتلال بحالة خطرة خلال اقتحام كفردان، وتم نقله إلى مستشفى ابن سينا، فيما تندلع اشتباكات مسلحة ومواجهات بين مقاومين وشبان مع قوات الاحتلال المعززة بالجيبات العسكرية وبجرافات مصفحة.

وتبنت سرايا القدس- كتيبة جنين- وكتائب شهداء الأقصى- لواء الشهداء-، استهدفهما لقوات الاحتلال في محيط دخلة فرعون ، وشارع حيفا بجنين، بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص، عقب عملية الاقتحام.

وذكرت أن القوات اقتحمت منزلي الشهيدين أحمد وعبدالرحمن عابد وطلبت من العائلتين بالإخلاء الفوري تمهيدًا لهدمها.

ونفذ هاذين الشهيدين اللذين ارتقيا في 15-4-2022، عملية اطلاق النار قرب حاجز الجلمة أدت لمقتل ضابط (إسرائيلي) يدعى "بار فيلح".

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال احتجزت عشرات المواطنين من قرى غرب جنين بين كفردان والسيلة الحارثية واليامون ويمنعهم من العودة لمنازلهم.