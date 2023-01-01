فيديو: تفاصيل قصة مرض طيف بن عرعر في السعودية .. من هي طيف بن عرعر

تفاصيل قصة مرض طيف بن عرعر في السعودية التي تصارع الموت بسبب تدهور صحتها ، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على تويتر صعد قصة هذه الفتاة العشرينية التي تقطن في المملكة العربية السعودية فيما يبحث اخرون على الانترنت وبالتحديد على جوجل الشهير في سبيل معرفة قصة طيف بن عرعر حيث بدا اكثر من ألفين ناشط وحساب في التغريد عبر حساباتهم الرقمية من اجل التعرف على تفاصيل هذا الموضوع الذي بات محطة اهتمام كل مطلع وفي المقابل قام فريق فلسطين اليوم الاخبارية على القور في كتابة هذه المقالة أي السطور التي وضعنا فيها كافة المعلومات وهي التالي :

تفاصيل قصة مرض طيف بن عرعر

وعن الإجابة التي تجيب عن تفاصيل قصة مرض طيف بن عرعر بالسعودية وهي على النحو التالي: حيث تعاني الطفلة طيف مبارك عمري البالغة من العمر اثنين وعشرون عاما من مرض فشل كلوي في الكليتين منذ عشرة أعوام وهي تخضع للغسيل الكلوي ثلاثة مرات بالأسبوع الواحد ، وتبلغ تكلفة علاجه مكلف 300 الف .

ونواصل معكم في قصة ومرض طيف بن عرعر إذ قالت هذه الفتاة السعودية المريضة : قد ارهقني التعب ارجو منكم المساعدة لوجه الله في ان احد متبرع أو يتكفل احد بعلاجي لعل وعسى ان تفرج علي .

عبد الرحمن العواد علق : "اللهم اشفيها شفاء عاجل سريعاً لا يغادره سقماً وارفع عنها الضر لا يرفع الضر سواك وازرع العافية في بدنها انك على كل شيء قدير ". أما سعيد :" الله يلبسها بالصحة والعافية لا هنتم رتويت لتغريدتها لعلها توصل لأهل الخير ".

عطالله الفرحان علق قصة طيف بن عرعر : حالة إنسانية وتحتاج إلى وقفة المحسنين بنت في مقتبل العمر وتنتظر فزعتكم اسأل الله أن لا يحرمكم اجرها وان يجعلها في موازين حسناتكم

ما هو مرض طيف بن عرعر

ولقد وضعت طفيف بن عرعر رقم جوالها من اجل التواصل معها وهي 0549817776 و 0557851472 ، وسوف ننقل لكم في بعض من المناشدات والتضامن من قبل النشطاء من اجل مساعدة هذه الفتاة المريضة ونشير إلى ان التبرع يكون في منصة احسان وهي على النحو التالي:

كُن على يقين أن ما تتصدق به هو ما يبقى لك مُدخرا عند الله .. ولن يُنقص من مالك شيئا ..#طيف_بنت_عرعر

قال رسول الله ﷺ ( ما نقص مالٌ من صدقة )

تبرع الآن: 👇https://t.co/uqDhNqIgwY pic.twitter.com/YPCmbSlI88 — فهد الشحم | Fahad (@Fahad201291) December 31, 2022

من هو طيف بن عرعر

ما هو الفشل الكلوي

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تفاصيل قصة مرض طيف بن عرعر في السعودية وضعنا لكم تعريف طبي عن المرض التي تعاني منه وهو الفشل الكلوي حيث يحدث الفشل الكلوي الحاد عندما تعجز الكلى فجأةً عن تنقية الفضلات من الدم.

وفي التعريف الطبي فإن الفشل الكلوي يكون عندما تفقد الكليتان وظيفتهما على القيام بعملية التنقية، فقد تتزايد مستويات الفضلات الخطرة مما قد يتسبب في إحداث خلل بالتركيب الكيميائي للدم.