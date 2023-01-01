راصد جوي: فرصة لزخات محلية من المطر في مناطق محدودة غداً الاثنين

أفاد الراصد الجوي قصي حلايقة بأن هناك فرصة لزخات محلية من المطر في مناطق محدودة يوم غدٍ الاثنين.

و وفقاً للراصد الجوي، فتحمل الرياح الشرقية النشطة رطوبة العراق وشرق الأردن في طريقها، حيث يتشبع الهواء هناك بالرطوبة المندفعة من منطقة البحر الاحمر وشرق افريقيا.

ويسود طقس غائم ( الغيوم قادمة من الجنوب ) وبارد مع هبات نشطة من الرياح الشرقية " الرطبة " اليوم الأحد، وتكون درجات الحرارة حول 9-10 درجات في أعالي الجبال نهاراً.

وفي يوم غدٍ الاثنين تزداد سرعة الرياح الشرقية بحيث تُرفق بهبات قوية قد تتجاوز حاجز 60 كم/ ساعة في بعض المناطق، ويصبح الجو بارداً بشكل لافت وغائماً، ويحتمل سقوط زخات محلية من المطر في بعض المناطق، وفي مناطق أخرى يكون الجو مغبراً أحياناً.

أما بعد غد ٍ الثلاثاء يستمر هبوب الرياح الشرقية، ويكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق.

يوم الأربعاء المقبل، يكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم وبارداً، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من المطر في عدة مناطق، وينتهي تأثير منظومة الرياح الشرقية تماماً، وتتحول الرياح الى ما بين غربية وجنوبية غربية.

و يكون الطقس يوم الخميس المقبل، بارداً وغائماً جزئياً، فيما تزداد فرص سقوط بعض زخات الأمطار يوم الجمعة.