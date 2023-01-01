قوات الاحتلال تعتقل مقدسيًا ونجله من العيسوية

أفادت مصادر مقدسية و شهود عيان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت اليوم الأحد، المقدسي يوسف علي عبيد ونجله أحمد من منزلهما في قرية العيسوية بالقدس المحتلة.

و أوضحت المصادر بأن قوات الاحتلال فجرت أبواب منزل المقدسي يوسف عبيد قبل اقتحامه برفقة الكلاب البوليسية، وفتشته ودمرت محتوياته.

و أشارت المصادر الى أن القوات اعتدت بالضرب على المقدسي يوسف ونجله أحمد خلال اعتقالهما واقتيادهما إلى سيارة شرطة الاحتلال.

و رفضت قوات الاحتلال الخروج من المنزل إلا بعد حذف شقيق يوسف الفيديو الذي صوره خلال توثيق اعتقاله ونجله، بحسب المصادر.