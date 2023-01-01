مصادر عبرية: حكومة الاحتلال الجديدة تدرس رزمة عقوبات ضد الفلسطينيين

أفادت القناة العبرية الـ 13 اليوم الأحد ان حكومة نتنياهو الجديدة تبلور خطوات واجراءات عقاب ضد الفلسطينيين.

و أفادت القناة العبرية بأنه و بعد أن أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستبت في القضية القانونية للاحتلال الإسرائيلي، تقوم "إسرائيل" بصياغة قائمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية والفلسطينيين .

و أكدت مصادر في الجهاز الأمني بأن الإجراءات العقابية يجب أن تركز على القيادة الفلسطينية وليس على السكان المدنيين.

وادعت المصادر بأن الهدف ليس إيذاء الجمهور الفلسطيني بل القيادة. على سبيل المثال، تعليق تصاريح العبور للمسؤولين الفلسطينيين، وهي خطوة بعيدة المدى، لكنها جزء من سلة الأدوات التي تمت صياغتها في "إسرائيل" في الآونة الأخيرة.

ومن المتوقع أن ُيتخذ القرار من قبل المستوى السياسي، رئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غلانت ووزير الخارجية إيلي كوهين، بعد التشاور مع المسؤولين الأمنيين المعنيين.