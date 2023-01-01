ما هي مطالب جماعات "الهيكل" المتطرفة من حكومة الاحتلال الجديدة؟

قدمت جماعات الهيكل المتطرفة جدول أعمالها إلى مفوض شرطة الاحتلال، و ذلك بعد استلام إيتمار بن جفير مهامه كوزير للأمن القومي.

و بحسب مصادر عبرية، فتطلب جماعات الهيكل جلسة استماع مباشرة مع الوزير لسماع مطالبها بشكل واضح، إضافة إلى تحديد موقف حكومة وشرطة الاحتلال من هذا الجدول

و يشمل جدول الأعمال عدة بنود، من بينها تمديد ساعات الاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى.

و يطالب المتطرفين بالسماح لهم بكامل الصلوات والطقوس التوراتية في المسجد الأقصى.

كما يطالبون بفتح باب الاقتحامات أيام الجمعة والسبت، والتي تغلق فيها شرطة الاحتلال باب الاقتحامات حالياً.

و من بين البنود التي يتضمنها جدول الأعمال رفع أي منع على إدخال "الأدوات المقدسة" إلى المسجد الأقصى (وهذه تشمل شال الصلاة واللفائف والقبعة ولفائف التوراة وتابوت العهد والأبواق بأنواعها والقرابين النباتية والحيوانية).

و بالإضافة الى ذلك، يشمل جدول الاعمال على بند تحديد موقع لكنيس داخل المسجد الأقصى، بالإضافة الى إنهاء مرافقة الشرطة للمجموعات المقتحمة، وتركها تتجول كما تشاء.

و تطالب الجماعات المتطرفة ب السماح بدخول اليهود إلى الأقصى من جميع الأبواب (حالياً يدخلون من باب المغاربة ويغادرون من باب السلسلة المجاور له، ويحاولون إدخال باب الأسباط شمالاً إلى نطاق حركتهم).

كما يطالبون بعدم إغلاق المسجد الأقصى أمام اليهود في أي مناسبة إسلامية.

كما يطالبون بوقف الإبعادات عن الأقصى بحق اليهود، و فتح باب كنيس المحكمة التنكزية الخاضع حالياً لسيطرة وزارة الحرب أمام جميع اليهود.