الكويت تطلق أول قمر صناعي لها "كويت سات 1" الثلاثاء المقبل

تستعد دولة الكويت لإطلاق قمرها الاصطناعي الأول "كويت سات 1"، من الولايات المتحدة، و ذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 يناير الجاري.

و أفادت الوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن القمر الاصطناعي الكويتي سينطلق من ولاية فلوريدا الأمريكية، على متن صاروخ فضائي من منصة "فكم"، وعند وصوله إلى المدار المحدد له سينفصل الصاروخ عنه ليفتح أجنحة مزودة بخلايا شمسية، تمد بطاريته بالطاقة اللازمة لتشغيل أنظمته وقيامه بكل مهماته.

وأشار مدير العمليات بمشروع القمر الاصطناعي الأول، الدكتور أحمد الكندري، إلى أن القمر سيقوم بإرسال أول إشارة للمحطة الأرضية، والتي تشمل نسبة البطارية وبيانات متعلقة بصحة جاهزية أنظمته وأجهزته، ليبدأ بعدها العمل في المحطة الأرضية، ويتركز بالقيام بالاختبارات المطلوبة، وتجهيز القمر للقيام بدوره ومهمته المطلوبة، بعد نحو 4 ساعات ودقيقتين من إطلاقه.

وسيدور قمر "كويت سات 1" حول كوكب الأرض، والذي يحمل كاميرا عالية الدقة سترسل صورا، ليتم تحليلها من فريق التطبيقات حسب التخصص.

ومن خلال الصور المرسلة من جانب القمر، سيبحث المتخصص في علوم البحار بحث البحر وتغيّر لونه والمد الأحمر، والتلوث النفطي وتأثيراته، فيما سيبحث المتخصص في الهندسة المعمارية، الحالة العمرانية.