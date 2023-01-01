عضو كنيست: على "اسرائيل" الاستمرار في ضم الأراضي الفلسطينية ومعرفة كيفية حمايتها

نقلت الإذاعة العبرية 103 عن عضو الكنيست الإسرائيلي تسفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية إيتامار بن غفير"، قوله إنه على "إسرائيل" أن تستمر في ضم الأراضي الفلسطينية ومعرفة كيفية حمايتها وحماية أمنها.

و قال فوغل: "إن احتلال إسرائيل للضفة الغربية اعتبارًا من هذه اللحظة يجب أن يبقى على الدوام."

جاء حديث عضو الكنيست فوغل في معرض رده على قرار الأمم المتحدة الذي تم التصويت عليه بشأن طلب فتوى قانونية من المحكمة الدولية في لاهاي، بشأن التبعات القانونية لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي على الضفة وشرقي القدس المحتلة.

وقال فوغل: "آمل أن تعرف إسرائيل كيف تحمي حقوقها في الأماكن التي يسمح لنا بضمها .. يجب أن يفهم العالم أن الاحتلال دائم، وأريد الاستمرار في تطبيق السيادة على جميع تلك الأراضي حيث يمكننا ذلك".

وأضاف: " اتفهم الثمن الدولي الذي يتعين على إسرائيل دفعه مقابل ذلك، لكنه أصر على أن هذه مناطق "دولة إسرائيل" ومن حقها الاستمرار بتطبيق السيادة عليها".