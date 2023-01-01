د. جميل عليان يوجه رسالة للشهداء و الاسرى و الجرحى بمناسبة العام الجديد 2023

وجه د. جميل عليان مسئول ملف الشهداء والأسرى والجرحى في حركة الجهاد الإسلامي والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى رسالة إلى الأسرى في سجون الاحتلال وعوائل الشهداء بمناسبة العام الجديد 2023م

و هذا نص رسالة د. جميل عليان للأسرى:

بسم الله الرحمن الرحيم

قادتنا وسادتنا أسرانا المقاتلين أولي البأس الشديد..

أهالي الشهداء الأكرم منا جميعًا..

نستقبل معكم عامًا جديدًا سطرتم وسطر الشهداء بدمائهم وأشلائهم أعظم البطولات وأنصع الصفحات وجعلتم من العام المنصرم إشارة أمل ويقين لشعبنا في كل مكان كما حاصرتم العدو في أحلامه، وأصبحتم كابوسًا يلاحق جنود العدو وقطعان المستوطنين وغلاة المتطرفين.

أحبتنا الأسرى وأهالي الشهداء..

لقد منحتم الحياة لشعبكم وأمتكم، هنا في فلسطين زرعتم الثورة والبطولة والفداء في كل مكان بل إن بوابة نفق جلبوع أصبحت بوابة للثورة الشاملة والانتصار لكل المنطقة وليست لفلسطين فقط، وهناك في عواصم أمتنا والعالم بمعية الأسرى والشهداء حلق علم فلسطين في أكثر من مكان ظن العالم أنها لم تعد تتذكر فلسطين، مكروا لفلسطين حتى يمرروا التطبيع والانكسار، لكن الأسرى والشهداء أحبطوا مكرهم وشلوا تفكيرهم.

إن ما يحدث اليوم في العالم العربي من التفاف حول فلسطين وهذه الروح المتصاعدة والتي تلتحم مع تاريخ الأمة وثقافتها وأهدافها كانت اليوم ببركة شهدائنا وأسرانا ومجاهدينا جميعًا الذين لم ولن يبدلوا حتى يأتي وعد الله.

في هذا العام الجديد سنصل معكم وببركة دماء الشهداء وضربات المجاهدين إلى شواطئ الوعد والانتصار، يحاول البعض محاصرة ثقتنا بالنصر عبر هؤلاء المجرمين أمثال نتنياهو وبن غفير وسموترين، لكننا عندما نرى هذه الوجوه الكالحة تزداد يقينًا أننا بأسرانا وكل أبناء شعبنا لن نسمح لهؤلاء بقطع طريق الصعود والتتبير.

كل عام وأنتم وشعبنا ومجاهدينا بألف خير

كل عام وأمتنا وفلسطين بألف خير