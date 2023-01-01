الية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاثنين 2 يناير 2023

أعلنت هيئة المعابر و الحدود بوزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين 02 يناير 2023.

و بحسب الهيئة، فإن السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين 2 يناير 2023 سيكون للمتبقي من الحافلة الأولى، والثانية حتى الرقم (250) من كشف المسافرين رقم (2023/1) و الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/1).

و دعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان.

و حذرت من أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

و طالبت بإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، و تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، و إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.