تغييرات مفاجئة لعدد من المسؤولين بكوريا الشمالية

اتخذت قرار مفاجئة في دوائر الحكم بكوريا الشمالية، اليوم الأحد، وشملت تغييرا وزاريا وتعيين سكرتير جديد للجنة المركزية للحزب الحاكم.

وقالت وكالة يونهاب : "ووفقا للتغييرات الجديدة فقد أقيل باك جونغ-تشون، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الحاكم ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب".

وأزيح الستار عن القرارات الجديدة بعد الإعلان عن نتائج الجلسة العامة الرئيسية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وبحسب القرار فقد "تم إقالة بارك جونغ-تشون وانتخاب ري يونغ-غيل سكرتيرا للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم".

والسكرتير الجديد للجنة المركزية ري يونغ- غيل كان الوزير السابق للدفاع.

وحتى الآن لم تقدم بيونغ يانغ إفادة عن سبب إقالة "باك" رغم ترقيته إلى رتبة مشير في الجيش الكوري الشمالي، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

التغييرات الوزارية شملت كانغ سون-نام وزيرا جديدا للدفاع، وباك سو-إيل، وزيرا للضمان الاجتماعي قائدا للأركان العامة للجيش الشعبي الكوري، ليحل محل ري تيه-سوب، الذي تم تعيينه وزيرا للأمن العام.

واعتاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون إجراء تعديلات وزارية لكبار رجال الحزب ومساعديه العسكريين كثيرا في السنوات الأخيرة في إطار سياسات إحكام قبضته على السلطة.

جدير ذكره أنه تتزامن القرارات الجديدة مع أوامر أصدرها الزعيم الكوري الشمالي بتطوير صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات تكون لديها القدرة على تنفيذ هجوم نووي مضاد.

ويُشار إلى أنه على مدار عام 2022، كثفت كوريا الشمالية من إطلاق صواريخ باليستية باتجاه البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية.