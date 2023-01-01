كم تبلغ تكاليف احتفالات نهاية العام 2022؟

تعتبر ليلة رأس السنة من الاحتفالات الضخمة التي تهم عدد كبير من الناس، وسعى الكثيرون لرلاحتفال بهذه المناسبة بعد الفكاك من قيود كورونا التي حكمت العالم لثلاثة أعوام تقريباً.

وخصصت لها الحكومات ميزانيات ضخمة فقط للترفيه عن المواطنين من خلال الألعاب النارية وألعاب الليزر، وتصل تكاليفها أحياناً لمبالغ خيالية تتجاوز 100 ألف دولار.

وقدّم فندق "أتلانتس" في دبي واحدة من أغلى سهرات ليلة رأس السنة بسعر يفوق 71 ألف دولار، شاملاً العشاء والإقامة ليلة في جناح "غراند أتلانتس"، إذ يشتهر الفندق الأيقوني الواقع في نخلة جميرا بعروض الألعاب النارية السنوية للعام الجديد والاحتفالات المفعمة بالحيوية، والتي عادة ما تتصدّر صفحات الجرائد العالمية.

ويشهد الحدث الترفيهي أداء لنجمة البوب كايلي مينوغ في حفل عشاء ليلة رأس السنة الجديدة بتذكرة سعرها 2300 دولار، ما يجعل مجموع التكاليف لقضاء ليلة رأس السنة لشخصين تصل إلى نحو 75 ألف دولار.





كما تتخطى تكاليف السهر في منتجعات سياحية خارج دبي 30 ألف دولار، خاصة في الفنادق المصنفة 5 نجوم، حيث ستشتعل سماء الإمارة بألعاب الليزر والإضاءة، في مسعى لدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية

وتستقطب مدينة البندقية المصغرة الموجودة في لاس فيغاس الأميركية الأثرياء للاستمتاع بأجواء أقل ما يقال فيها إنها خيالية.





فهي تجمع الترف مع الرفاهية والأجواء الساحرة. هناك، يستضيف The Venetian، ثاني أكبر فندق في العالم، مجموعة متنوعة من فعاليات ليلة رأس السنة الجديدة، حيث سيكون الزوّار على موعد مع مشاهدة واحدة من أجمل الألعاب النارية من في صالة Prestige Club Lounge في الطابق 23 من الفندق، بتكلفة تتجاوز 10 آلاف دولار.

كما تبدأ أسعار سهرة ليلة رأس السنة في بقية فنادق المدينة من 2500 دولار، وفي حال أراد الزائر قضاء أكثر من ليلة فندقية، فقد تتخطى التكاليف في الأجنحة الملكية 50 ألف دولار.

وتتنوع الأماكن التي تستقطب السياح والزوار في المملكة المتحدة، سواء داخل العاصمة أو في المناطق القريبة منها، بحيث تتعدى كلفة الإقامة في الفنادق الفاخرة 8 آلاف دولار، كما هو الحال مع فندق "غلين إيغلز" المصنف ضمن فئة خمس نجوم في اسكتلندا، حيث تم حجز جميع الغرف رغم أن تكلفتها بالحد الأدنى تبلغ 7585 جنيهاً إسترلينياً، أي حوالي 7800 دولار. ويستقطب فندق Gleneagles الذي استضاف قادة العالم في قمة الثمانية العديد من الزوار بتكلفة لا تقل عن 10 آلاف دولار بعدما تحوّل إلى "ملاذ شتوي" يلبي كافة أذواق الزوار ورغباتهم.

كما تجتذب السائحين غرف كانت جاهزة للاستمتاع بـ"حفلة منزلية" في Whatley Manor، وهو فندق ومنتجع فخم في كوتسوولدز سيستضيف حفل عشاء راقياً جداً بتكلفة توصل إلى 5400 دولار تقريباً للشخص الواحد، في أجواء احتفالية تعود إلى القرون الوسطى.