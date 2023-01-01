"الجهاد" تزور ذوي الشهيدين العجمي وتهنئ الأسير الأشقر بحريته في طولكرم

قام وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية، بزيارة ذوي الشهيدين المجاهدين أمجد وصهيب العجمي من بلدة عتيل بمحافظة طولكرم.

وجاءت زيارة ذوي الشهيدين في ذكرى ارتقائهم وفي إطار وقوف الحركة إلى جانب عوائل الشهداء الكريمة الذين قدموا فلذات أكبادهم في سبيل الحرية والخلاص من الاحتلال.

وفي كلمة له وجه القيادي المحرر خضر عدنان التحية إلى عوائل الشهيدين العجمي مشيدًا ببطولاتهم وبطولة أبناء بلدة عتيل الذين كانوا في خط المواجهة وقدموا أبناءهم على طريق فلسطين والقدس.

كما هنأ الوفد الأسير المحرر أنس طالب الأشقر من بلدة صيدا قضاء طولكرم لتهنئته بسلامة الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد اعتقال مدة 5 أشهر، داعياً بالحرية لكل الأسرى.

والمحرر الأشقر هو شقيق الشهيدين المجاهدين رامي الذي استشهد في 12 مارس عام 2003م بعد اشتباكه مع قوات الاحتلال، والشهيد سعيد الذي استشهد في 23 سبتمبر عام 2005م بعد خوضه اشتباكاً مسلحاً مع القوات الخاصة الصهيونية.

يذكر أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية، تنظم حملة زيارات لذوي الشهداء والأسرى في إطار مساندتهم والوقوف معهم وتعزيز صمودهم.