صحيفة عبرية: هذه هي المخاطر ستواجهها "إسرائيل" في 2023..!

كشف تقارير استخبارية صهيونية، اليوم الأحد، عن المخاطر التي يمكن أن تواجهها إسرائيل خلال العام 2023.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن شعبة الاستخبارات العسكرية الصهيونية في جيش العدو، في التقرير الذي أعدته قبل أيام، حيث كشف حجم التهديدات والتحديات التي ستواجه إسرائيل في العام 2023، على رأسها إيران وقطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت الصحيفة العبرية: "أن هناك تهديدات رئيسية ستواجه كيان الاحتلال خلال هذا العام، أهمها الاتجاهات العالمية الجارية أو التصعيد العالمي الجاري، خاصة الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، واحتمال تصاعده وما يحمله من تداعيات على دول العالم.

ولفتت الصحيفة إلى أن الضفة الغربية وقطاع غزة هما مشكلة رئيسية لإسرائيل خلال العام المقبل أيضا، موضحا أنه من الصعوبة بمكان الفصل بين الضفة وغزة، خاصة وأن هناك تصاعد لقوى حركة حماس في المنطقة، فضلا عن مشكلة أخرى ممثلة في مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية..

وتابعت :"من بين التحديات العالمية الأخرى الأزمة الأوكرانية وما يترتب عليها من نقص في الغاز والحبوب وآثرها على الأزمة الاقتصادية على دول العالم، خاصة الدول المحيطة بإسرائيل، أهمها مصر والأردن ولبنان، وهي دول تعاني في الأساس من أزمات مختلفة ومتعددة.

وأشار التقرير إلى أن إيران ستواصل جهودها في مشروعها النووي بشكل تدريجي، كما أن الخطر الإيراني لم يتوقف عند حد البرنامج النووي، وإنما بشأن استمرار الدعم الإيراني للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.