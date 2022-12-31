استقرار يحل على سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 1/يناير/2023

سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الأحد 1 يناير 2023، تزداد عمليات البحث في ساعات الصباح الأولى عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، حيث تحظى أسعار العملات في سوريا باهتمام واسع من قبل التجار ورجال الأعمال والمهتمين بعالم المال والصيرفة، لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذا المقالة سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في بداية تداولات اليوم السبت 24 ديسمبر 2022، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة، في تعاملات اليوم الأحد 1 يناير 2023 بالسوق السوداء.

يأتي هذا في الوقت الذي واصل فيه اليورو صعوده ليواصل تسجيل مستوى قياسي أمام الليرة السورية.

جاء استقرار الدولار اليوم بعدما كان قد سجل مستوى قياسي قبل يومين متخطيا مستوى 7000 ليرة للمرة الأولى في تاريخ العملة السورية خلال تعاملات أمس.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

استقر سعر صرف الدولار اليوم في سوريا صعوده في السوق الموازية (السوداء)، بعدما سجل 7050 ليرة للشراء، و7150 ليرة للبيع، مقابل نفس السعر خلال تعاملات أمس.