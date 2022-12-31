قفزة كبيرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد 1/يناير/2023

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد 1-1-2023، ويحظ سعر صرف الدولار في السودان باهتمام واسع في السودان، حيث يبحث العديد من السودانيين عن أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني في التعاملات اليومية، و يحرص فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على رصد أسعار الدولار و العملات الأخرى في السودان، و في هذه المقالة يرصد لكم أسعار الدولار في بنوك السودان و السوق السوداء.

حافظ سعر الدولار اليوم في السودان على مستواه خلال مستهل تداولات الأحد 1 يناير 2023 لدى المصارف التجارية، فيما قفز لدى السوق السوداء.

كم سعر الدولار اليوم في السودان في السوق السوداء؟

وارتفع سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق السوداء خلال تعاملات اليوم ليصل إلى 581 جنيها للشراء، و584 جنيها للبيع، مقابل 580 جنيهاً للشراء و582 جنيها للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم في بنوك السودان

استقر سعر الدولار اليوم في أغلب بنوك السودان. وجاء السعر وفقا لبيانات البنك المركزي السوداني كالتالي:

بنك الجزيرة الاردني السوداني: 579 جنيها للشراء - 583.3425 جنيها للبيع

بنك الخرطوم: 576.99 حنيه للشراء - 582.34 جنيه للبيع.

البنك السعودي السوداني: 575 جنيها للشراء – 579.31 جنيه للبيع.

بنك الادخار والتنمية الاجتماعية: 574 جنيها للشراء – 578.30 جنيه للبيع.

بنك النيل الأزرق المشرق: 579 جنيها للشراء - 583.34 جنيه للبيع.

البنك السوداني الفرنسي: 576.55 جنيه للشراء - 580.87 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في السودان

استقرت أسعار العملات في السوق السوداء بالسودان صباح تعاملات اليوم الأحد، حيث سجل اليورو 590 جنيها، وبقي سعر الجنيه الاسترليني عند 713 جنيها.

وظل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السوق السوداء بالسودان عند 157 جنيها، وسجل الريال القطري 156 جنيها، والدينار البحريني 1500 جنيه.