"أم اللوز" و عائلة "أبو ريا".. ضمن ابرز الأحداث التي أثارت جدلاً خلال 2022

ساعات قليلة و يرحل عام 2022 حاملاً في طياته الكثير من الأحداث، التي أثارت جدلاً واسعاً على الساح الفلسطينية، و ربما كان لها أثراً ربما لن يزيله العام القادم 2023، فآثار الحصار "الإسرائيلي" على قطاع غزة لم تنته، بل كانت سبباً رئيساً وراء عدد من الكوارث في قطاع غزة على وجه الخصوص في عام 2022.

و في هذا التقرير يرصد لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أبرز الأحداث المهمة التي جرت في عام 2022.

حريق عائلة "أبو ريا"

لقد اهتز قطاع غزة من شماله حتى جنوبه على كارثة حريق منزل عائلة أبو ريا في مخيم جباليا، و التي راح ضحيتها نحو 21 شخصاً كانوا يسكنون في المنزل، و يضاف هذا الحادث الى عشرات الحوادث، التي حدثت بشكل متكرر خلال فترة 15 عامًا من حصار "إسرائيل" الخانق للقطاع الساحلي الصغير منذ منتصف عام 2007، و الناجمة عن عدم الامتثال لتدابير الأمن و السلامة، مما أدى إلى خسائر في الأرواح.

وكنتيجة مباشرة للحصار، لجأت العديد من العائلات إلى طرق بديلة للتدفئة والإضاءة، مثل الشموع والأسلاك الكهربائية غير الآمنة، للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمر، مما أدى للعديد من الحرائق التي أودت بحياة مئات المواطنين.

غرق قوارب المهاجرين

ومن بين الكوارث التي شهدها عام 2022 غرق قوارب على متنها عشرات الشباب الذين ركبوا البحر هرباً من ظروف الفقر والعوز، و انعدام فرص عمل في قطاع غزة المحاصر، فهاجروا بحثاً عن حياة كريمة، إلا أن الفقد و الغرق ابتلع تلك الأحلام في رحلة البحث عن حياة لا تشبه حياة الفقر في قطاع غزة.

ويواصل الشباب في الهجرة غير الشرعية، على الرغم من ارتفاع التكلفة، التي تصل إلى ما يقرب من عشرة آلاف دولار، عن طريق اقتراض أموال من آخرين أو بيع شيء يمتلكونه، مثل قطعة أرض أو صائغ ذهب. كما أن هؤلاء الشباب يتشبثون بالهجرة على الرغم من سماعهم قصص غرق سابقة ، الأمر الذي دفع والديهم للتأكيد مؤخرًا ، خاصة بعد الغرق السابق في تونس ، أنهم لا يستطيعون ثني أطفالهم عن السفر بالكثير من النصائح ، لكن هؤلاء الشباب تحلم بالعثور على عمل والحصول على المال بناء على وعود المهربين ، الذين يسمعون التلميحات ويقعون في آذان صماء.

و منذ فرض الحصار، منعت سلطات الاحتلال دخول العديد من المواد الخام وتصدير منتجات قطاع غزة، وتأثرت وتيرة الإنتاج بشكل كبير، مما دفع أصحاب العديد من المصانع والورش لإغلاقها وتسريح العمال. بينما يشتكي أصحاب الوظائف من انخفاض مستويات الإنتاج، حيث أن معدل الأجر اليومي لا يكفي لسد حاجات شاب بلا أسرة وأطفال.

ام اللوز

من بين الأحداث التي أثارت جدلاً واسعاً في قطاع غزة، قصة طالبة الثانوية العامة نور السويركي، و التي اشتهرت بـ "ام اللوز"، حيث أدى ظهورها في احد مقاطع الفيديو في اتخاذ قرار غير مسبوق في وزارة التربية و التعليم، بتغيير نمط أسئلة اختبارات الثانوية العامة 2022.

وكانت دائما نور خلال فترة الامتحانات تظهر بفيديو تؤكد به سهولة امتحانات الثانوي العام هناك، وخاصة في امتحان الجغرافيا، فكانت تؤكد أنها سوف تحصل على الدرجة النهائية به لمدي سهولة الأسئلة به ووصفته “باللوز”، وقد حظي الفيديو الخاص بها على 7 مليون مشاهده خلال يومين فقط من عرضه بسب بمقولتها الشهيرة (الامتحان لوز).