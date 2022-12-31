بالصور شاهد| من هي أول دولة تستقبل العام الجديد..؟

تعتبر نيوزلندا أول الشعوب على الكرة الأرضية، استقبلوا السنة الجديدة 2023 باحتفالات كبيرة حيث، حيث دخل يوم الأحد الاول من يناير 2023 على نيوزلندا ، ثم استراليا فيما تستعد دول واقعة في مناطق أخرى لساعة الصفر.

واستقبال العام الجديد نظراً لفارق التوقيت يستغرق 26 ساعة كاملة، حتى تنتقل كافة الدول إلى سنة 2023.

ويعتبر التوقيت المعتمد في نيوزيلندا التي تقع في نقطة نائية من الأرض هو (GMT + 13)، أي 13 ساعة زائدة على التوقيت العالمي جرينتش، وعادة ما يحتفل النيوزلنديون بالعام الجديد قبل حلوله في أغلب مناطق العالم الأخرى، على الرغم من ان "ساموا وكيريباتي" الواقعتان جنوب المحيط الهادئ، تعتبران أول دولتين يدخل عليهما النهار الجديد بالعام الجديد 2023.

ويقطن جزيرة كيريتيامتي، 5 آلاف شخص، بينما تستقبل ساموا العام الجديد قبل أستراليا بساعتين.











