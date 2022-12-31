بث مباشر حفل برج خليفة في دبي براس السنة الميلادية الجديد 2023 الآن

بث مباشر حفل برج خليفة في دبي براس السنة الميلادية الجديد 2023 ، إذ أن الآلاف من الاشخاص من ذوي الجنسيات العربية والاجنبية المتواجدين في الامارات العربية في التواجد أمام البرج من أجل مشاهدة الحدث العالمي.

وتشهد ساحات برج خليفة بالإمارات، إطلاق الالعاب النارية مع الاضاءات الجميلة المرفقة بالليزر ويسبقها تتصفيق حار من الجمهور، كما ويذاع الحفل على العديد من القنوات الخليجية والعربية مباشرة.

بث مباشر حفل برج خليفة في دبي براس السنة 2023

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