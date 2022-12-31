نادي الأسير: الأسير مشير الشحاتيت ‏يواجه وضعاً صحياً صعباً

حمّل نادي الأسير، اليوم السبت 31/12/2022، الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير مشير الشحاتيت (35 عاماً) من بلدة دورا في محافظة الخليل، بعد اعتقاله، حيث يعاني من وضع صحي صعب للغاية.

وقال نادي الأسير، في بيان له:" إن الشحاتيت أفرج عنه في شهر أيلول العام الجاري، بعد أن أمضى 22 شهراً رهن الاعتقال الإداريّ".

ونقل النادي عن زوجة الشحاتيت إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منزلهم فجر أول من أمس، مستخدمة قنابل الصوت، وقامت بإخراج جميع المتواجدين في المنزل من بينهم والدته المسنة، ونفذت عمليات تخريب واسعة داخل المنزل، كما هددت عائلته، قبل اعتقاله.

وأضافت زوجته: يعاني مشير من وضع صحي صعب للغاية، حيث إن أمعاءه خارج جسده، ويعتمد على أكياس للإخراج، وهو بحاجة لمتابعة صحية حثيثة، وعمليات جراحية إضافية، علماً أن قوات الاحتلال أبلغته عند الاعتقال أنه سيحول إلى التحقيق مباشرة.

وذكر النادي أن الشحاتيت تفاقم وضعه الصحيّ، خلال اعتقاله السابق الذي انتهى في أيلول الماضي، وعانى في حينه من مشكلة في كريات الدم، ووجود كتلة في الأمعاء، وخضع لعملية جراحية في حينه، واحتجز بعدها في "عيادة الرملة".

واعتبر أن اعتقال الشحاتيت جريمة، وعملية (قتل بطيء) بحقّه، وطالب كافة جهات الاختصاص بالتحرك العاجل للإفراج عنه وضمان توفير العلاج اللازم له.

ولفت إلى أن الشحاتيت معتقل سابق، تعرض للاعتقال سبع مرات سابقاً جلّها رهن الاعتقال الإداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله أكثر من عشر سنوات، ‏علماً أنه أب لثلاثة أطفال.