الجيش اللبناني ينقذ 200 مهاجراً بعد غرق قاربهم قبالة السواحل اللبنانية

أعلن الجيش اللبناني مساء اليوم السبت أنه تمكن من انقاذ 200 مهاجر غرق قاربهم قبالة السواحل اللبنانية.

وقال الجيش في تغريدة له على "تويتر"، إن القوات البحرية نفذت عمليات إنقاذ اليوم السبت، بعد غرق قارب يقل نحو 200 شخص يسعون للهجرة.

وذكر التلفزيون اللبناني أن المعلومات الأولية تشير إلى أن القارب كان يقل أشخاصا من لبنان وسوريا وفلسطين “حاولوا عبور المياه الإقليمية اللبنانية بشكل غير قانوني”.

وأضاف أن “ثلاث سفن للبحرية ترافقها سفينة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وصلت إلى موقع الغرق قبالة سواحل سلعاتا شمالي بيروت، وشرعت في إنقاذ نحو 200 شخص.

و في شهر سبتمبر الماضي، تم العثور على 34 جثة لمهاجرين قبالة سواحل مدينة طرطوس الساحلية في شمال سوريا يشتبه في أنهم غادروا شمال لبنان متجهين نحو أوروبا.