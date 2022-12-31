حصاد 2022: عام سيء على الصيادين باعتقال 63 صياداً

لم يكن عام 2022، سهلاً للصيادين في قطاع غزة، بل عاش فيه الصيادون أياماً صعبة، حيث اعتقلت فيه "إسرائيل" 63 صياداً منذ بداية عام 2022، كما احتجزت 25 قاربا للصيد بأحجام مختلفة.

وأوضحت نقابة الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، أن عام 2022 كان سيئا جدا على قطاع الصيد جرّاء الانتهاكات الإسرائيلية"، حيث أن جميع الصيادين المعتقلين تم الإفراج عنهم باستثناء 3 صيادين ما زالوا رهن الاعتقال".

وأوضحت النقابة، أن إسرائيل صادرت خلال العام الجاري 25 مركبا للصيد (بينهم إثنان كبيران)، أفرجت عن قارب كبير فقط.

وذكرت أن عام 2022 شهد منعا متكررا لتسويق الأسماك في الضفة الغربية، الأمر الذي أثر على المردود المالي للصيادين وفاقم من حالة الفقر التي يعيشونها، وفق قوله.

وبيّنت، أن دخل "الصيّاد تراجع خلال العام الجاري بنحو 40 بالمئة جرّاء المنع المتكرر لتصدير الأسماك".

وأشارت النقابة إلى أن إسرائيل ما زالت تمنع "دخول المواد الخام اللازمة لإصلاح مراكب الصيد المُتهالكة أو المتضررة من اعتداءات الجيش".

واستكملت: "تم السماح بإدخال كميات قليلة من مواد إصلاح المراكب خلال 2022 لكنها لا تكفي لإصلاح كافة المراكب".

وفي نوفمبر الماضي، سمحت السلطات الإسرائيلية، لأول مرة منذ عام 2007 بجهود أممية، بإدخال مواد إصلاح قوارب صيد الأسماك إلى قطاع غزة.

وكان بيان صدر عن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، قد قال "للمرة الأولى منذ عام 2007، تدخل المواد ذات الاستخدام المزدوج (لأغراض مدنية وعسكرية) لإصلاح قوارب الصيد في غزة، بجهود الأمم المتحدة مع الجهات الفلسطينية".

وأشارت إلى أن إسرائيل تواصل تضييق الخناق على الصيادين حيث تصل مساحة الصيد المسموح بها إلى 6 أميال في بحر شمال القطاع، و12 ميلا في بحر جنوبي القطاع.

ويعاني الصيادون الفلسطينيون من انتهاكات إسرائيلية متعددة، منها محاولة إغراق مراكبهم في البحر، وملاحقتهم واعتقالهم، وإطلاق النيران صوبهم، ما يتسبب بإصابتهم أو استشهادهم، فضلا عن تقليص مساحة الصيد لفترات طويلة، ومنع إدخال مستلزمات الصيد.

وحسب وزارة الزراعة الفلسطينية، فإن مهنة الصيد تضم نحو 4 آلاف صياد يعيلون أُسرا تضم حوالي 40 ألف فرد، فيما يعمل 1300 مركب صيد في بحر القطاع.