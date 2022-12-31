الاحتلال يغلق حاجز الجلمة شمال جنين

شددت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت 31/12/2022، خناقها على المواطنين بإغلاق حاجز الجلمة شمال جنين بالضفة المحتلة، فيما اقتحمت القرية الحدودية، وأوقفت المركبات وفتشتها وركابها بدعوى البحث عن مطلوبين، وذلك بعد إطلاق النار على الحاجز.

وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال أغلق الحاجز لمدة يوم واحد، دون مراعاة وجود مئات الفلسطينيين من الداخل في أسواق جنين مما شكلٍ عبئاً ومعاناة كبيرة لهم، موضحاً أن حاجز الجلمة يعتبر المعبر الوحيد بين جنين والداخل ويشكل الشريان الاقتصادي للمحافظة المستهدفة بشكل دائم.

وبين الشهود، أن إغلاق الحاجز في وقت مغادرة فلسطيني الداخل جنين يعتبر سياسة مبرمجة لخنق الاقتصاد المحلي وتدميره والضغط عليهم لحرمانهم من الوصول لجنين والتسوق منها والتواصل مع أسرهم.

كما منع الاحتلال زوار جنين من الداخل من المرور والعودة عبر حاجز الجلمة، مما أرغمهم على قطع مسافات طويلة للعبور عبر حواجز قلقيلية.

وتعرض حاجز الجلمة للإغلاق عدة مرات منذ بداية العام كعقاب إسرائيلي على ارتفاع معدلات إطلاق النار.