تفاصيل طقس فلسطين بداية السنة الجديدة

يتوقع طقس فلسطين، أن يكون بداية العام الجديد بأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، فيما سيشهد نهاية الأسبوع حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وتستقبل فلسطين، العام الجديد بأجواء غائمة جزئياً الى غائمة بسحب عالية ومتوسطة، وباردة بشكل لافت خاصة فوق الجبال بفعل استمرار هبوب الرياح الشرقية التي تصبح قوية، ما يعمل على اثارة الغبار في بعض المناطق، تبقى درجات الحرارة دون تغير، وتصبح حول معدلاتها العامة للشهر الجديد ( حوالي 12 مئوية في القدس).

الاثنين 02/01/2023: تستمر منظومة الرياح الشرقية النشطة والمرفقة بهبات قوية أحياناً، بالسيطرة على المنطقة، ويبقى الجو بارداً مع تكاثر السحب، وفي ساعات بعد الظهر قد تسقط زخات محلية من المطر في أجزاء محدودة من البلاد خاصة الجنوبية والشرقية نتيجة حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي.

الثلاثاء 03/01/2023: يكون الطقس غائماً جزئياً وبارداً بوجهٍ عام في المناطق الجبلية، بارداً نسبياً في بقية المناطق، وتستمر الرياح الشرقية النشطة، وفي ساعات بعد الظهر يحتمل " بفرصة ضعيفة " سقوط زخات محلية من المطر في بعض المناطق.

الأربعاء 04/01/2023: حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على البلاد، لذا يكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً الى غائم، وتصبح الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من المطر في العديد من المناطق مع توقف الرياح الشرقية وتحولها الى شمالية غربية تنشط أحياناً.

الخميس 05/01/2022: يستمر الطقس بارداً وغائماً جزئياً الى غائم وغير مستقر، لذا تبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية من المطر في بعض المناطق.