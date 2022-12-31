109 ضحايا اثر جرائم القتل في المجتمع العربي خلال عام 2022

شهد عام 2022 تصاعداً في عدد جرائم القتل في المجتمع العربي بالأراضي المحتلة عام 1948، حيث بلغ عدد ضحايا هذه الجرائم 109 قتلى بينهم 12 امرأة، وهي لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين؛ كما الذين استشهدوا برصاص شرطة الاحتلال.

وكان آخر ضحايا جرائم القتل، الشاب جميل أبو حسين من مدينة باقة الغربية الذي قتل بإطلاق نار مساء، الخميس، بعد نحو عامين من مقتل شقيقه أمير أبو حسين وخاليه أحمد ومحمد جميل شرقية من قرية جت.

و تشير من المعطيات والإحصائيات، الى أن غالبية الجرائم تم ارتكابها باستخدام السلاح الناري وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين، والآلات الحادة وغيرها.

وفي العام 2021، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل 111 ضحية بينها 16 امرأة، بينما قتل 100 ضحية بينها 16 امرأة في العام 2020، وفي العام 2019 قتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة، وفي العام 2018 بلغت حصيلة الضحايا 76 بينها 14 امرأة، فيما قتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في العام 2017.