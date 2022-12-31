أسرى الجهاد يقررون  الخروج غدًا من أقسام سجن "عوفر"

أقرر أسرى حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، في سجن عوفر الإسرائيلي الخروج من الأقسام غدًا الأحد، ردًا على رفض إدارة السجن الاستجابة لمطلبهم بعودة أوضاعهم المعيشية إلى ما قبل عملية نفق جلبوع أسوة بباقي الأسرى من باقي الفصائل.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، بأن أسرى "الجهاد" في سجن عوفر يحذرون من قيام قوات مصلحة السجون بهجمة قمعية بحقهم ردًا على خطوتهم الاحتجاجية.

وتقوم سلطة الاحتلال في تنفيذ أبشع أنواع الاضطهاد بحق اسرى الجهاد الإسلامي في السجون، وشدّدت ذلك بعد تنفيذ ستة أسرى من سجن جلبوع عملية الحرية بواسطة نفق العام الماضي.